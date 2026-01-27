VIDEO | Mara Sedini responde a críticas por contactos previos de Kast con futura ministra de Seguridad - Chilevisión

La futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, causó polémica al asegurar que la exfiscal Trinidad Steinert mantenía conversaciones con el presidente electo José Antonio Kast previo a su nombramiento como titular de Seguridad Pública.

Las declaraciones de la futura ministra en una entrevista con La Tercera abrieron un flanco en el próximo gobierno. En dicha oportunidad sostuvo que la designación de la exfiscal no fue improvisada y que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”.

Esto despertó críticas desde el oficialismo, ya que este hecho podría dejar entrever la visión política de la expersecutora, afectando la independencia del Poder Judicial.

"Se ha armado un revuelo innecesario", señaló la futura ministra.

Mara Sedini desmiente sus dichos

Para evitar más especulaciones, la propia Mara Sedini salió al paso para afirmar que las conversaciones entre el presidente electo y la otrora persecutora se habían dado "pocos días antes de la nominación".

La próxima titular de Secretaría General de Gobierno (Segegob) recibió el respaldo de su par de interior, Claudio Alvarado, quien aclaró que es necesario conocer la voluntad y disposición de la persona que asumirá como secretario de Estado, y que -por lo tanto- no se habría producido "ninguna interferencia al Ministerio Público".

Sin embargo, futuros ministros como José García Ruminot evitaron entrar en el debate: "No puedo esclarecer materias que no conozco".

¿Qué ha dicho el pdte electo?

Tanto José Antonio Kast como Trinidad Steinert no se han pronunciado respecto al tema.

Sin embargo, desde CHV Noticias indicaron que fuentes cercanas a la oficina del presidente electo han aclarado que la primera conversación entre ambos se registró el 18 de enero y que la respuesta de la próxima titular de Seguridad se habría concretado 24 horas antes de su nombramiento.