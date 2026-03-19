19/ 03/ 2026 10:08

VIDEO | Testigo clave de caso Narumi entregó dato inédito de Nicolás Zepeda: “Mis recuerdos son claros”

Jeremy Breed, un testigo clave del caso Narumi Kurosaki, reveló este miércoles detalles de una videollamada que tuvo con Nicolás Zepeda diez días después de la desaparición de la joven. El francés estaba a cargo de coordinar los intercambios de estudiantes japoneses en Besançon y era novio de la mejor amiga de Kurosaki. Tras enterarse de lo ocurrido contactó al chileno, quien le demostró que estaba en su país natal, omitiendo su reciente paso por Francia. “Solo quería saber si tenía novedades de Narumi. Me mandó una foto de la universidad”, contó Breed a CHV Noticias en el tribunal.