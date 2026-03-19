Bono de asistencia a clases: Requisitos para obtener $10 mil mensuales

Este beneficio no es postulable, sin embargo, existen una serie de puntos para recibirlo durante todo el año hasta los 18 años de edad del escolar.

Con el inicio de clases 2026, comienza a entrar en vigencia el Bono por Deber Asistencia Escolar, el cual incentiva la asistencia de los escolares de las familias a sus respectivos recintos escolares.

El beneficio es de 10 mil pesos mensual durante todo el año y está destinado para los estudiantes que cursen la enseñanza básica o media y que tengan un 85% o más de asistencia total al mes en una institución reconocida por el Estado





Requisitos para el Bono por Deber Asistencia Escolar

Si bien este beneficio no es postulable, la familia del escolar debe contar con una serie de requisitos:

Ser usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades .

del . Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

del (APS) o (ASL). Contar con integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

Ya que el dinero es otorgado los 12 meses del año, en enero y febrero se considerará la asistencia promedio del período julio-diciembre del año anterior.

El pago de este beneficio es automático a la cuenta del Banco Estado del cobrador de la familia junto al Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

En caso de preferir el pago presencial, debes acudir a tu municipio o a ChileAtiende, y solicitar la modificación de la forma de pago, sin embargo, el dinero tienen solo 6 meses de plazo para ser cobrado.