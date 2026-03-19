Sorteo Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS cruces de fase de grupos

Coquimbo Unido y Universidad Católica viven una jornada clave para su participación en la Copa Libertadores, sacando cuentas de cara al esperado sorteo de la fase de grupos.

Este jueves la Copa Libertadores tiene una jornada determinante con el sorteo de la fase de grupos, instancia en la que están Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Terminadas las rondas preliminares, llegó la hora de saber los rivales para Los Piratas y Los Cruzados que llegan con muchísima ilusión para este torneo.

Cabe recordar que en esta oportunidad no puede darse un cruce entre los elencos nacionales, esto porque son equipos del mismo país.





Sorteo fase de grupos Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores será transmitido en vivo por el canal de YouTube de Chilevisión y la App MiCHV.

Estas plataformas te llevarán completamente gratis y online el importante evento.

Cómo descargar la App MiCHV para ver el sorteo de Copa Libertadores GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el sorteo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La instancia inicia a las 20:00 horas de Chile de este jueves 19 de marzo, mismo día en que se realiza el sorteo de la Copa Sudamericana.