Sorteo Copa Libertadores: Cuándo y a qué hora se conocerán los rivales de Coquimbo y la UC

Piratas y Cruzados se preparan para esta importante instancia, donde podrían toparse con algunos de los clubes más poderosos del continente.

Se acerca uno de los momentos más esperados en la Copa Libertadores. Es nada menos que el sorteo de la fase de grupos.

Tras la eliminación de O’Higgins en la última fase previa, serán Coquimbo Unido y Universidad Católica los únicos representantes chilenos en esta instancia.

Los Piratas y Los Cruzados conocerán a sus rivales de cara a esta etapa, donde podrían toparse con algunos de los clubes más poderosos de Sudamérica.





¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile.

Durante la jornada también se determinarán las zonas de la Copa Sudamericana, torneo en el que competirán Audax Italiano, Palestino y el mencionado Capo de Provincia.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores?

La instancia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de chilevision y la App MiCHV, donde podrás ver gratis este importante acontecimiento.

¿Cuándo empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La fase de grupos del certamen inicia la semana del 7 de abril, coincidiendo con el comienzo de la misma ronda en la Sudamericana.