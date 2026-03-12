Figura de Tolima contesta a DT de O'Higgins por análisis del partido por Libertadores: “Si él...” - Chilevisión

O'Higgins sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores, cayendo 2-0 ante Deportes Tolima por la revancha de la fase previa 3.

Tras quedar sin chances de acceder a la fase de grupos, el entrenador de Los Celestes, Lucas Bovaglio, se refirió al juego mostrado por el equipo colombiano.

"Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima era su ADN: Esa posesión de pases, a veces intrascendentes, que suelen tener. Sin embargo, ante ese dominio, el equipo no sufrió", comentó.

La respuesta de figura de Tolima a Lucas Bovaglio

La frase generó ruido en el Pijao, donde el volante Brayan Rovira (a la derecha en la foto) le respondió al estratega argentino haciendo un particular llamado.

Consultado por esto, el ex jugador de Universidad Católica sostuvo: "Cada quien hará su análisis. Nosotros tenemos un propósito y hoy lo ratificamos".

"Si él ve esos pases intrascendentes, que mire cuántas opciones generamos en el primer tiempo. Ese era nuestro objetivo y lo cumplimos. Gracias a Dios se logró", agregó.

Luego de quedar al margen de la Libertadores, O'Higgins se preparará para disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana este mismo semestre.

El sorteo de ambas competencias se realizará el próximo jueves 19 de marzo.