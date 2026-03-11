Tolima vs O'Higgins: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins juega un partido absolutamente clave este miércoles, visitando a Deportes Tolima por la revancha de la fase previa 3 de Copa Libertadores.

Tras ganar en la ida en Rancagua por la cuenta mínima, el Capo de Provincia quiere sentenciar la llave en Colombia y asegurar su paso a la zona de grupos.

De cara a este encuentro, el entrenador Lucas Bovaglio apuesta al gran rendimiento mostrado por el arquero Omar Carabalí y el delantero Francisco González, dos de sus principales figuras.

Tolima vs O'Higgins por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Deportes Tolima ante O'Higgins será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el duelo por Copa Libertadores lo puedes ver onine y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Tolima vs O'Higgins GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al conjunto nacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Tolima vs O'Higgins?

El compromiso del Pijao contra el Capo de Provincia inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo, disputándose en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.