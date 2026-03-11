Buscando otra hazaña: Qué resultado necesita O'Higgins ante Tolima para avanzar en la Libertadores - Chilevisión

O'Higgins va por otra épica clasificación en la Copa Libertadores, soñando con eliminar a Deportes Tolima y sellar su pasaje a la fase de grupos.

Por la revancha de la última ronda previa, Los Celestes visitan al Pijao en Colombia en un partido que asoma bastante parejo.

El Capo de Provincia llega con una leve ventaja luego de la victoria obtenida en Rancagua la semana pasada, lo que obliga a los cafeteros a ir a buscar el triunfo.

Los resultados que instalarían a O'Higgins en la fase de grupos de la Libertadores

En términos sencillos, un triunfo o un empate por cualquier marcador le permitiría al elenco chileno avanzar de instancia.

La situación se complicaría si Tolima los derrota por un gol de diferencia. De darse esto, el clasificado se definirá vía lanzamientos penales.

En caso de que los colombianos ganen por dos o más tantos, O'Higgins quedará eliminado y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Hora y dónde ver Tolima vs O'Higgins por Copa Libertadores

El choque entre Deportes Tolima y O'Higgins de Rancagua comienza a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo.

El esperado compromiso lo puedes ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.