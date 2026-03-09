Deportes Tolima vs O'Higgins: Cuándo y a qué hora juegan la revancha por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins buscará sentenciar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, disputando la esperada revancha contra Deportes Tolima.

El Capo de Provincia intentará mantener la ventaja lograda en el partido de ida disputado la semana pasada, donde se hicieron fuertes con el gol de Francisco González.

En caso de lograr un empate u otra victoria frente a los colombianos, Los Celestes accederán a la siguiente ronda y asegurarán un millonario premio económico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tolima y O'Higgins por Copa Libertadores?

El partido entre Deportes Tolima y O'Higgins está fijado para este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas de Chile.

El estadio que recibe este cotejo es el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, recinto que tiene capacidad para albergar a cerca de 28.000 hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Tolima vs O'Higgins?

El choque del Pijao contra el cuadro de Rancagua será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el compromiso de ida de esta llave.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevará el encuentro de forma online y totalmente gratis.