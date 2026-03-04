O'Higgins vs Deportes Tolima: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins salta nuevamente a la cancha y afronta un duro desafío ante Deportes Tolima, rival al que recibe este miércoles por la ida de la fase previa 3 de Copa Libertadores.

Los Celestes vienen de dar un histórico batacazo al eliminar a Bahía en penales, apostando a sacar del camino a los colombianos y meterse en la ansiada zona de grupos.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el Pijao cuenta con jugadores de calidad como Edward López y el volante Brayan Rovira, quien pasó por Universidad Católica el 2023.

O'Higgins vs Deportes Tolima por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de O'Higgins ante Deportes Tolima será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó la serie anterior del conjunto chileno.

Además de la TV abierta, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán totalmente gratis este duelo por Copa Libertadores.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver O'Higgins vs Deportes Tolima GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al cuadro nacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

A qué hora es el partido de O'Higgins ante Deportes Tolima

El compromiso del Capo de Provincia contra los cafeteros inicia a las 21:30 horas de este miércoles 4 de marzo, disputándose en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.