O'Higgins vs Deportes Tolima: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins recibe a Deportes Tolima buscando pegar primero en la fase previa 3 de Copa Libertadores, partido que se juega en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
Miércoles 4 de marzo de 2026 | 16:36
O'Higgins salta nuevamente a la cancha y afronta un duro desafío ante Deportes Tolima, rival al que recibe este miércoles por la ida de la fase previa 3 de Copa Libertadores.
Los Celestes vienen de dar un histórico batacazo al eliminar a Bahía en penales, apostando a sacar del camino a los colombianos y meterse en la ansiada zona de grupos.
La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el Pijao cuenta con jugadores de calidad como Edward López y el volante Brayan Rovira, quien pasó por Universidad Católica el 2023.
El partido de O'Higgins ante Deportes Tolima será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó la serie anterior del conjunto chileno.
Además de la TV abierta, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán totalmente gratis este duelo por Copa Libertadores.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al cuadro nacional, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del Capo de Provincia contra los cafeteros inicia a las 21:30 horas de este miércoles 4 de marzo, disputándose en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.