O'Higgins tiene arquero: El tremendo reconocimiento de la Conmebol a Omar Carabalí - Chilevisión

En la previa del comienzo de la llave ante Deportes Tolima por Copa Libertadores, la Conmebol destacó al arquero de O'Higgins de Rancagua, Omar Carabalí.

El meta fue fundamental en la clasificación a la fase preliminar, tapando dos penales que le permitiron al Capo de Provincia dar un golpe histórico y eliminar a Bahía en Brasil.

Tras su soberbia actuación, el ente rector del fútbol sudamericano premio al chileno como el "Héroe de la semana".

La cuenta oficial del torneo le entregó el importante galardón al portero de 28 años, posicionándolo por arriba de todos los jugadores que disputaron esta instancia.

El reconocimiento fue valorado por el propio club nacional, quienes señalaron: "Figura en una jornada que queda en la historia ¡Gigante Gabriel Omar Carabalí! Vamos por más".

¿Cuándo juegan O'Higgins y Deportes Tolima por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre O'Higgins y Deportes Tolima está programado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas, disputándose en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El choque será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.