Hincha de O'Higgins fue detenido en Brasil tras partido vs Bahía: Lo acusan de hacer gestos racistas - Chilevisión

Un hincha de O'Higgins fue detenido este miércoles tras el partido ante Bahía por Copa Libertadores, siendo acusado de realizar gestos racistas.

Cámaras de seguridad del Arena Fonte Nova captaron al sujeto realizando imitaciones a animales desde la tribuna, intentando burlarse de los futbolistas brasileños en el calentamiento.

A raíz de esto, la Policía de la ciudad de Salvador fue hacia la tribuna destinada a la fanaticada celeste y arrestó al individuo, quien fue trasladado a una comisaría.

Autoridades brasileñas confirman detención de hincha chileno

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado de Bahía informó que detuvo "a un turista chileno de 27 años por el delito de racismo durante un partido de fútbol que ocurrió en un estadio del barrio de Nazaré, en Salvador".

"El sospechoso fue identificado a través de las cámaras de vigilancia del estadio en el momento en que realizaba gestos racistas hacia los jugadores del club rival al salir del campo al final del partido", señalaron.

Al ser llevado a una camioneta de la policía, el hincha se defendió y comentó a un medio local: "Yo noy racista".

El hecho se dio en medio de una fiesta deportiva para el Capo de Provincia, quienes lograron una épica clasificación a la fase previa 3 de la Copa Libertadores.