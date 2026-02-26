“Ridículo”: Así quedó el Instagram de jugador de Bahía que se perdió penal clave ante O'Higgins - Chilevisión

Furiosos terminaron los hinchas del Bahía tras la eliminación ante O'Higgins por la fase previa de la Copa Libertadores, lanzando munición pesada a sus jugadores.

Los Celestes se impusieron 4-3 en los penales luego igualar 2-2 en el global, donde apareció la figura del arquero Omar Carabalí que atajó dos tiros.

Uno de estos disparos fue de Everton Ribeiro, el más experimentado del Tricolor de Acero que eligió rematar muy suave en una acción que facilitó la gran intervención del meta chileno.

Hinchas del Bahía inundan Instagram de Everton Ribeiro

Apenas se concretó la clasificación del Capo de Provincia, los fanáticos fueron en masa e inundaron de comentarios el Instagram del brasileño.

De hecho, su principal foto anclada, en la que el volante fue presentado como jugador del Bahía, ya tiene más de 32 mil respuestas.

Los prinicipales dardos van a su altísimo sueldo, además de catalogarlo como "irresponsable" o "ridículo" por el remate que fue contenido por Carabalí.

Everton Ribeiro tiene 36 años y tiene una extensa carrera, jugando siete temporadas en el Flamengo y disputando el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Brasileña.

