Copa Libertadores: Cómo ver EN VIVO el duelo de O’Higgins vs Deportes Tolima por la app MiCHV - Chilevisión

O'Higgins regresará a las canchas para enfrentar a Deportes Tolima en la instancia previa 3 de la Copa Libertadores 2026, buscando un cupo en la esperada fase grupal de la competencia internacional.

El Capo de Provincia, que viene de una memorable clasificación contra Bahía de Brasil, debatirá el partido de ida en El Teniente de Rancagua, cuando reciba al cuadro colombiano.

Cómo ver en vivo a O'Higgins vs. Deportes Tolima por la app MiCHV

El encuentro de los Celestes y Deportes Tolima será transmitido por la app de MiCHV a partir de las 21:00 horas de este miércoles 4 de marzo.

Para descargar la aplicación MiCHV en tu Smart TV o celular, y poder disfrutar el relevante duelo del conjunto de Rancagua, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone , debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en descargar y luego en instalar.

, . Una vez que la encuentres, haz clic en descargar y luego en instalar. En caso de ser un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Asimismo, la aplicación también está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Cómo ver O'Higgins vs. Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Por otro lado, las pantallas de Chilevisión también transmitirán el esperado duelo del cuadro rancaguino frente a los cafetaleros en la competencia internacional.

El partido de ida por la fase previa 3 de la Copa Libertadores entre O'Higgins y Deportes Tolima se emitirá por señal abierta este miércoles 4 de marzo a partir de las 21:00 horas.