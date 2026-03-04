Copa Libertadores: Cómo ver EN VIVO el duelo de O’Higgins vs Deportes Tolima por la app MiCHV - Chilevisión

El cuadro Celeste jugará la última instancia previa del torneo internacional, con la posibilidad de acceder a la fase grupal de la Copa Libertadores. Un duelo que puedes ver por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas.
Miércoles 4 de marzo de 2026 | 11:43
O'Higgins regresará a las canchas para enfrentar a Deportes Tolima en la instancia previa 3 de la Copa Libertadores 2026, buscando un cupo en la esperada fase grupal de la competencia internacional.
El Capo de Provincia, que viene de una memorable clasificación contra Bahía de Brasil, debatirá el partido de ida en El Teniente de Rancagua, cuando reciba al cuadro colombiano.
El encuentro de los Celestes y Deportes Tolima será transmitido por la app de MiCHV a partir de las 21:00 horas de este miércoles 4 de marzo.
Para descargar la aplicación MiCHV en tu Smart TV o celular, y poder disfrutar el relevante duelo del conjunto de Rancagua, debes realizar el siguiente proceso:
Por otro lado, las pantallas de Chilevisión también transmitirán el esperado duelo del cuadro rancaguino frente a los cafetaleros en la competencia internacional.
El partido de ida por la fase previa 3 de la Copa Libertadores entre O'Higgins y Deportes Tolima se emitirá por señal abierta este miércoles 4 de marzo a partir de las 21:00 horas.