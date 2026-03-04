O'Higgins vuelve a pegar en la Libertadores y toma leve ventaja ante Deportes Tolima - Chilevisión

O'Higgins sigue pegando fuerte en la Copa Libertadores, venciendo 1-0 a Deportes Tolima por la ida de la fase previa 3 este miércoles.

El Capo de Provincia volvió a mostrar carácter, imponiéndose en Rancagua a un rival que lo incomodó especialmente en el primer tiempo.

De hecho, el Pijao tuvo las primeras dos ocasiones de gol que fueron impedidas por el arquero Omar Carabalí, quien se ha transformado en una de las figuras de su equipo.

El trámite era parejo hasta el minuto 37 del primer tiempo, con Kelvin Florez viendo la tarjeta roja en los visitantes por un fuerte planchazo en la cabeza a Alan Robledo, quien tuvo que ser reemplazado y retirado en camilla.

Segundos antes de que finalice el lapso inicial, el delantero Francisco González capturó un rebote en el área y abrió la cuenta con un furioso remate, desatando la locura en el Estadio El Teniente.

O'Higgins toma ventaja ante Tolima en la Copa Libertadores

En el complemento, Los Celestes intentaron aprovechar el hombre de más y tuvieron al menos tres chances para aumentar la ventaja.

Sin embargo, el portero Alvino Volpi estuvo atento y evitó que la derrota de su equipo fuera mayor, dejando la llave abierta de cara a la revancha.

La mala noticia para el conjunto nacional fue la expulsión de Felipe Ogaz, quien vio la roja a los 82' por un foul en las cercanías del área.

Con esto, el entrenador Lucas Bovaglio se verá obligado a realizar modificaciones en territorio cafetero, donde se anticipa un choque bastante duro.

¿Cuándo juegan la revancha O'Higgins y Deportes Tolima?

El partido de vuelta entre O'Higgins y Deportes Tolima se disputará el miércoles 11 de marzo en Colombia, comenzando a las 21:30 horas de Chile.

El ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor irá a la Copa Sudamericana.