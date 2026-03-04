 O'Higgins vs Deportes Tolima | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
O'Higgins vs Deportes Tolima | Goles, resumen y compacto del partido

En un áspero partido, el Capo de Provincia sigue encendido y venció a los cafeteros en la ida de la fase previa 3 de Copa Libertadores

Miércoles 4 de marzo de 2026 | 23:36

O'Higgins sigue ilusionado en la Copa Libertadores. Los Celestes tomaron ventaja en la llave por la fase previa 3 y vencieron 1-0 a Deportes Tolima.

En un colmado Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, El Capo de Provincia derrotó a los colombianos con el tanto de Franciso González.

El encuentro fue áspero y tuvo un expulsado en cada equipo, lo que anticipa un choque bastante similar en la revancha de la próxima semana.

