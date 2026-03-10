Copa Libertadores: Cómo ver Tolima vs O'Higgins GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

O'Higgins buscará dar el último paso hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitando a Deportes Tolima en la revancha de la última ronda preliminiar.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio se hicieron fuertes en Rancagua y vencieron a los colombianos por el gol de Francisco González, su principal figura este inicio de temporada.

Ahora, el Capo de Provincia pretende mantener la ventaja y sacar pasajes a la siguiente instancia, lo que de paso les permitiría obtener un suculento premio económico.

Dónde ver el partido de Tolima vs O'Higgins EN VIVO y GRATIS

El partido de Tolima vs O'Higgins, válido por la vuelta de la fase previa 3 de Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Por su parte, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán el crucial compromiso de forma online y completamente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Tolima vs O'Higgins

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Tolima y O'Higgins por Copa Libertadores

El duelo de Los Celestes frente al Pijao comenzará a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo, realizándose en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.