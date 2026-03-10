Copa Libertadores: Cómo ver Tolima vs O'Higgins GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

Luego de la gran victoria en la ida, el Capo de Provincia sueña con mantener la ventaja ante los colombianos y sacar pasajes a la fase de grupos del torneo.
Martes 10 de marzo de 2026 | 10:29
O'Higgins buscará dar el último paso hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitando a Deportes Tolima en la revancha de la última ronda preliminiar.
Los dirigidos por Lucas Bovaglio se hicieron fuertes en Rancagua y vencieron a los colombianos por el gol de Francisco González, su principal figura este inicio de temporada.
Ahora, el Capo de Provincia pretende mantener la ventaja y sacar pasajes a la siguiente instancia, lo que de paso les permitiría obtener un suculento premio económico.
El partido de Tolima vs O'Higgins, válido por la vuelta de la fase previa 3 de Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Por su parte, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán el crucial compromiso de forma online y completamente gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:
El duelo de Los Celestes frente al Pijao comenzará a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo, realizándose en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.