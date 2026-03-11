Tolima vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins se despidió de la Copa Libertadores. El Capo de Provincia no pudo mantener la ventaja y cayó este miércoles 2-0 ante Deportes Tolima.

El elenco nacional pagó caro algunos errores, dejando pasar la chance de meterse en la fase de grupos del torneo.

De todas formas, Los Celestes se mantendrán en el ámbito internacional debido a que disputarán a partir de ahora la Copa Sudamericana.