Tolima vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Tolima vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Los Celestes no pudieron mantener el buen rendimiento de partidos anteriores, quedando a solamente un paso de meterse en la fase de grupos.

Miércoles 11 de marzo de 2026 | 23:49

O'Higgins se despidió de la Copa Libertadores. El Capo de Provincia no pudo mantener la ventaja y cayó este miércoles 2-0 ante Deportes Tolima.

El elenco nacional pagó caro algunos errores, dejando pasar la chance de meterse en la fase de grupos del torneo.

De todas formas, Los Celestes se mantendrán en el ámbito internacional debido a que disputarán a partir de ahora la Copa Sudamericana.

