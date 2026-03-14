¡Desahogo azul! La U vence de visita a Coquimbo y sale del fondo de la tabla - Chilevisión

Universidad de Chile vuelve a celebrar tras vencer por 1-0 a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

En el primer partido tras la salida de Francisco Meneghini, los azules lograron una importante victoria frente a un cuadro pirata que fue superior durante los primeros 60 minutos, pero que careció de efectividad.

Ahora dirigidos por el interino John Valladares, de la mano de Maximiliano Guerrero, la U logró la apertura de la cuenta que le permitió quedarse con el marcador frente al actual campeón del torneo nacional y escalar a la parte media de la tabla.

Universidad de Chile vence a Coquimbo y sale del fondo de la tabla

En la primera mitad, los locales fueron ampliamente superiores frente a una U que viene de tener una semana compleja tras la salida de Francisco Meneghini de la banca técnica.

Sin embargo, los piratas no lograron ser eficaces, y los palos también fueron protagonistas para dejar el marcador 0-0 previo al descanso.

Ya en el complemento, la U logró llevar el juego a su conveniencia y encontraría el gol de la ilusión luego de una jugada por la izquierda que terminó con un pase al centro que conectaría Maximiliano Guerrero para poner el 1-0 final.