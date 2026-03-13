“Casi me da algo”: La U hace “guiño” a Jorge Sampaoli y desata ola de comentarios de hinchas - Chilevisión

Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, donde ya hay varios candidatos.

Pese a que asoma como algo complejo, los hinchas azules se ilusionan con un posible retorno de Jorge Sampaoli que actualmente está sin club.

El casildense está a la espera de una oportunidad luego de finalizar su vínculo con el Atlético Mineiro, por lo que algunos sueñan con que llegue al cuadro laico para repetir el exitoso ciclo que tuvo entre 2011 y 2012.

La publicación de la U sobre Jorge Sampaoli que ilusionó a hinchas

En pleno rastreo de alternativas para asumir el mando del primer equipo, el Romántico Viajero le envió un cariñoso saludo a su ex estrega.

¿La razón? Su cumpleaños número 66 que festeja este 13 de marzo. "Felicidades en su día al Sabio de Casilda ", señaló la institución.

El mensaje desató una ola de respuestas de los fanáticos, quienes reconocieron haberse ilusionado con un regreso de uno de sus ídolos.

"Casi me da algo", "me dejaron chascón" o "no vuelvan a jugar con nuestros sentimientos", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

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