Duró 5 meses en el cargo: Los números que condenaron a Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro - Chilevisión

La paciencia con Jorge Sampaoli llegó a su límite en el Atlético Mineiro, cuadro que este jueves oficializó que no seguirá siendo el entrenador.

El Galo informó que llegó a un acuerdo con el argentino para rescindir su contrato, situación que se dio luego de una conversación tuvo el cuerpo técnico con la dirigencia.

La tajante decisión de los brasileños puso fin a un ciclo que comenzó hace solamente cinco meses, donde ambas partes apostaban por un proyecto a largo plazo.

Jorge Sampaoli dice adiós al Atlético Mineiro

La segunda etapa de Sampaoli en el conjunto de Belo Horizonte estuvo marcada por conseguir más empates que victorias.

En concreto, el ex DT de La Roja dirigió un total de 34 partidos en los que obtuvo 10 triunfos, 16 igualdades y 8 derrotas, a lo que hay que sumar que este 2026 logró solamente dos celebraciones en diez encuentros.

La principal frustración fue en noviembre del año pasado, perdiendo por penales la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

En su primer periodo el 2020, el trasandino había generado gran ilusión al conseguir el Campeonato Mineiro y terminar entre los mejores del Brasileirao.

Con esto, el oriundo de Casilda recibió un nuevo golpe tras su pobre paso por el Rennes de Francia en el que el consiguió solamente un 30% de rendimiento.