Atlético de Madrid goleó al Barcelona y lo dejó con un pie fuera de la Copa del Rey - Chilevisión

Atlético de Madrid pasó por encima del Barcelona en la semifinal de ida de la Copa del Rey y dio el primer golpe con una goleada 4-0.

El conjunto de Diego Simeone resolvió rápido el partido y le bastaron solo los primeros 45 minutos para sellar el resultado final.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 7 de juego gracias a un autogol de Eric García tras error defensivo de los catalanes.

A los 14’ Antoine Griezmann amplió la ventaja con una gran definición con la que puso el 2-0, y a los 33’ apareció Ademola Lookman para encaminar la goleada.

Cuando la primera parte del duelo llegaba a su fin, un gol de Julián Álvarez (45+2’) puso el 4-0 definitivo antes de irse al descanso.

En la segunda parte, Barcelona intentó reaccionar pero no pudo profundizar en zona rival. Y, aunque el elenco azulgrana consiguió marcar un descuento gracias a Pau Cubarsí, este fue anulado por el VAR debido a una posición de adelanto.

¿Cuándo es la vuelta de semifinales de Copa del Rey?

El partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey se disputará el martes 3 de marzo.

Quien resulte ganador tendrá que medirse en la final con el elenco que resulte ganador de la llave entre Athletic y Real Sociedad, que se disputará el miércoles 4 de marzo.