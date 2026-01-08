Supercopa de España: Real Madrid tumbó al Atlético de Madrid y se citó con el Barcelona en la final - Chilevisión

Real Madrid consiguió su paso a la final de la Supercopa de España, luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid este jueves.

Pese a no contar con Kylian Mbappé por lesión, el Merengue se impuso ante una multitud que llegó al King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

La apertura de la cuenta corrió por cuenta de Federico Valverde, quien le rompió el arco a Jan Oblak con un tremendo tiro libre a los 2 minutos del primer tiempo.

En el complemento, Rodrygo aumentó la diferencia a los 55', mientras que Alexander Sorloth le dio algo de esperanza al Colchonero al marcar el descuento solamente 180 segundos después.

Los dirigidos por el Cholo Simeone apretaron en el final del encuentro y contaron con una gran chance por un remate de Julián Álvarez, pero el marcador no se movió.

Ahora, La Casa Blanca irá en busca de la corona nada menos que contra el Barcelona, cuadro que este miércoles venció por un contundente 5-0 al Athletic de Bilbao.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España está programada para este domingo 11 de enero, comenzando a las 16:00 horas de Chile.