¡Dura caída! El Betis de Pellegrini sufrió una goleada en su visita al Real Madrid en el Bernabéu - Chilevisión

El Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dura derrota en su visita al Santiago Bernabéu, tras caer por 5-1 ante el Real Madrid en un partido válido por la fecha 19 de LaLiga.

Si bien en los primeros minutos el conjunto andaluz salió a competir, los madrileños impusieron rápidamente su localía con un ritmo de juego e individualidades que marcaron la diferencia en el segundo tiempo.

Una goleada, en la que el Betis encontró un respiro con el descuento de Juan Camilo “Cucho” Hernández, y con la que el Real Madrid se acerca al Barcelona en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Betis de Manuel Pellegrini sufre dura derrota frente al Real Madrid

En el primer tiempo no se sacarían grandes ventajas. La apertura del marcador llegó al minuto 20, cuando Gonzalo García utilizó su buen remate para poner el 1-0 para el Real Madrid antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el mismo Gonzalo García amplió la ventaja para los locales con un golazo al minuto 50, dejando el marcados 2-0.

El dominio merengue continuó y al minuto 56, Raúl Asencio conectó un centro de cabeza para poner el 3-0, dejando a los dirigidos por el chileno en una posición muy complicada dentro de la cancha.

El descuento para los verdiblancos llegó al minuto 66, cuando el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández aprovechó un desajuste defensivo y batió a Courtois para el 3-1.

Sin embargo, el Real Madrid no bajaría su intensidad y Gonzalo García completó su triplete al minuto 82 dejando el marcador 4-1.

Ya cuando el partido expiraba, Fran García sentenció el resultado en los descuentos con un potente remate que puso el 5-1.

Con este resultado, el Betis dirigido por Pellegrini quedó en la sexta posición de LaLiga con 28 puntos y en la próxima fecha deberá visitar al colista Real Oviedo.