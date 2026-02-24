 El optimista mensaje de Carlos Palacios tras ser operado: Cuánto tiempo estará de baja - Chilevisión
El optimista mensaje de Carlos Palacios tras ser operado: Cuánto tiempo estará de baja

El chileno se manifestó en sus redes sociales luego de pasar por el quirófano, decisión que tomó producto de sus constantes problemas en la rodilla derecha.

Martes 24 de febrero de 2026 | 10:39

Carlos Palacios alzó la voz y abordó por primera vez sus problemas físicos, los que le han impedido sumar minutos este año con Boca.

La Joya fue operado a causa de una lesión en su rodilla derecha, situación que fue dada a conocer hace algunos días por el cuerpo médico de su club.

Tras la intervención, el volante chileno se expresó en sus redes sociales y confirmó que "gracias a Dios la operación salió todo bien".

"Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso", escribió el ex Colo Colo en una historia subida a su Instagram.

¿Cuánto tiempo estará de baja Carlos Palacios?

Palacios será baja por cerca de dos meses. Si su recuperación avanza, el formado en Unión Española volvería para disputar la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La ausencia de mediocampista de 25 años se da en medio de un complejo momento del Xeneize, quienes acumulan tres partidos sin ganar.

Además del chileno, el conjunto argentino no contará por un largo tiempo a Rodrigo Battaglia, operado del tendón de Aquiles, y Miltón Giménez, intervenido por una pubalgia.

