Del amor al escándalo: Futbolista se separa a 3 días de pedirle matrimonio a su novia en Guatemala - Chilevisión

Dicen que el que no se arriesga no cruza el río. Si bien hay algunos que son atrevidos y van por todo, las cosas no siempre resultan de la mejor manera.

Un ejemplo de esto es lo que vivió el costarricense Derrikson Quirós, futbolista del Xelajú MC de Guatemala que fue osado y le pidió matrimonio a su pareja en pleno estadio tras un partido.

El jugador recibió el "sí" de Wendy Nicole y celebraron el momento con un beso y un abrazo, aunque se separaron solamente tres días después de jurarse amor eterno.

La sorpresiva separación de Derrikson Quirós y su novia

Todo se dio el pasado 15 de febrero luego de la victoria de su club ante el Deportivo Marquense por la liga local. Una vez terminado el duelo, el volante puso rodilla en el piso y sacó el anillo.

El compromiso dio que hablar en el país debido a que la novia es una conocida influencer, autodenominada en las redes sociales como "La Tica Feliz".

Sin embargo, todo quedó en nada tras el inesperado quiebre, situación que fue confirmada por el propio Quirós a través de sus redes sociales.

"Es cierto que mi relación terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez. No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles", comentó.

Por el otro lado, Wendy Nicole optó por poner como privado su perfil de Instagram, limitándose a decir que "la mejor respuesta que la que otorga el silencio".

El futbolista de 24 años comenzó su carrera en el Limón FC, pasando por diversos clubes de Costa Rica hasta llegar al Xelajú a mediados del 2025.