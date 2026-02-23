A 4 meses del Mundial 2026: DT de Curazao renuncia por problemas de salud de su hija - Chilevisión

Sorpresa en Curazao. A menos de cuatro meses de que arranque el Mundial 2026, el entrenador Dick Advocaat presentó su renuncia por los problemas de salud de su hija.

A través de un comunicado, el conjunto centroamericano confirmó la salida del estratega neerlandés que lideró el histórico camino a la cita planetaria.

"Siempre he dicho que la familia está por encima del futbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros", expresó el adiestrador.

DT se va de Curazao para estar cerca de su hija

Sin dar mayores detalles, el adiestrador de 78 años valoró su proceso con La Familia Azul, destacando que "clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera".

"Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", agregó.

La decisión fue aceptada por la federación local, quienes designaron a Fred Rutten como su reemplazante para el certamen que comienza a mediados de junio.

Nacido en Países Bajos, el nuevo DT de Curazao ha dirigido a clubes como el PSV Eindhoven, Feyenoord, Schalke 04 de Alemania y Anderlecht de Bélgica, entre otros.

Grupo de Curazao en el Mundial 2026

Grupo E: