A 4 meses del Mundial 2026: DT de Curazao renuncia por problemas de salud de su hija - Chilevisión

Dick Advocaat dejó de ser el estratega de la escuadra centroamericana, quienes estarán el Grupo E de la cita planetaria junto a un sudamericano.
Lunes 23 de febrero de 2026 | 13:05
Sorpresa en Curazao. A menos de cuatro meses de que arranque el Mundial 2026, el entrenador Dick Advocaat presentó su renuncia por los problemas de salud de su hija.
A través de un comunicado, el conjunto centroamericano confirmó la salida del estratega neerlandés que lideró el histórico camino a la cita planetaria.
"Siempre he dicho que la familia está por encima del futbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros", expresó el adiestrador.
Sin dar mayores detalles, el adiestrador de 78 años valoró su proceso con La Familia Azul, destacando que "clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera".
"Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", agregó.
La decisión fue aceptada por la federación local, quienes designaron a Fred Rutten como su reemplazante para el certamen que comienza a mediados de junio.
Nacido en Países Bajos, el nuevo DT de Curazao ha dirigido a clubes como el PSV Eindhoven, Feyenoord, Schalke 04 de Alemania y Anderlecht de Bélgica, entre otros.
Grupo E: