 A 4 meses del Mundial 2026: DT de Curazao renuncia por problemas de salud de su hija - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

A 4 meses del Mundial 2026: DT de Curazao renuncia por problemas de salud de su hija

Dick Advocaat dejó de ser el estratega de la escuadra centroamericana, quienes estarán el Grupo E de la cita planetaria junto a un sudamericano.

Lunes 23 de febrero de 2026 | 13:05

Sorpresa en Curazao. A menos de cuatro meses de que arranque el Mundial 2026, el entrenador Dick Advocaat presentó su renuncia por los problemas de salud de su hija.

A través de un comunicado, el conjunto centroamericano confirmó la salida del estratega neerlandés que lideró el histórico camino a la cita planetaria.

"Siempre he dicho que la familia está por encima del futbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros", expresó el adiestrador.

DT se va de Curazao para estar cerca de su hija

Sin dar mayores detalles, el adiestrador de 78 años valoró su proceso con La Familia Azul, destacando que "clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera".

"Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", agregó.

La decisión fue aceptada por la federación local, quienes designaron a Fred Rutten como su reemplazante para el certamen que comienza a mediados de junio.

Nacido en Países Bajos, el nuevo DT de Curazao ha dirigido a clubes como el PSV Eindhoven, Feyenoord, Schalke 04 de Alemania y  Anderlecht de Bélgica, entre otros.

Grupo de Curazao en el Mundial 2026

Grupo E:

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Suspendido: UEFA toma primera decisión con Gianluca Prestianni tras escándalo ante el Real Madrid

El llamativo gesto de Maximiliano Falcón en el Inter Miami: Pidió camiseta a rival en pleno partido

Gustavo Álvarez vuelve a generar ruido: Sería opción en un grande de Sudamérica

La sentencia de histórico DT sobre uno de los anfitriones del Mundial 2026: “No gana un partido”
Publicidad
Publicidad