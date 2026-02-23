El llamativo gesto de Maximiliano Falcón en el Inter Miami: Pidió camiseta a rival en pleno partido - Chilevisión

Inter Miami arrancó de la peor manera la MLS. Las Garzas perdieron 3-0 ante Los Angeles FC el pasado sábado por la primera fecha.

La derrota estuvo marcada por la pésima presentación del actual campeón del torneo y por un hecho de Maximiliano Falcón, quien accidentalmente se transformó en viral.

En concreto, el uruguayo llamó la atención por pedirle la camiseta al coreano Heung-Min Son en pleno partido.

La petición de Maximiliano Falcón a Son

Durante el primer tiempo, cuando el encuentro se mantenía sin goles, el ex Colo Colo se acercó al coreano y le solicitó su casaca una vez concluida la jornada.

Si bien intentó taparse la boca, el charrúa le hizo un gesto de su polera y otro con las manos en los que le podía "por favor" el intercambio.

En imágenes captadas por la transmisión oficial, el otrora delantero del Tottenham accedió y levantó el pulgar para aceptar la petición.

El gesto llamó la atención en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Falcón no esperó al término del compromiso para hablar con Son.

