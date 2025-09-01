 Combos y un escupitajo de Luis Suárez: El caótico final del Inter Miami tras perder la Leagues Cup - Chilevisión
Combos y un escupitajo de Luis Suárez: El caótico final del Inter Miami tras perder la Leagues Cup

El uruguayo protagonizó un repudiable hecho con un integrante del staff del Seattle Sounders, cuadro que se quedó con el torneo tras pulverizar a Las Garzas.

Lunes 1 de septiembre de 2025 | 10:57

Con escándalo terminó la Leagues Cup, la que consagró al Seattle Sounders que aplastó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi y Maximiliano Falcón.

Los goles de Osaze De Rosario, Alexander Roldán y Paul Rothrock quedaron en un segundo plano, luego del caótico momento que se produjo una vez culminado el cotejo.

El Peluca fue uno de los principales protagonistas del alboroto, intentando tomar del cuello a un rival y recibiendo puñetazos en la cara de un integrante del staff del flamante campeón.

La confusión incluyó a Tomás Avilés, ex seleccionado chileno Sub 20 que quedó en el piso tras ser empujado por un rival.

El vergonzoso escupitajo de Luis Suárez

El punto más oscuro de la jornada lo comandó Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico del Seattle tras una tensa discusión.

La transmisión oficial captó el instante preciso en que el uruguayo tuvo un repudiable actuar con un sujeto identificado como Gene Ramírez, lo que generó lluvia de críticas.

A raíz de esto, no se descarta que el charrúa sea sancionado y reciba hasta seis fechas de suspensión.

