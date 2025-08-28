Olor a despedida: La confesión de Lionel Messi sobre la Selección Argentina y las Eliminatorias - Chilevisión

A pocos días de que se juegen los últimos partidos por Eliminatorias, Lionel Messi contó que el encuentro de Argentina ante Venezuela será el último que dispute de manera oficial en suelo trasandino.

La Pulga estará en el compromiso por la fecha 17° camino al Mundial 2026, reconociendo que lo vivirá de manera "muy especial" y dando luces de que no le queda mucho en el profesionalismo.

Pensando justamente en eso, las entradas para el choque que se llevará a cabo en Buenos Aires se agotaron en solamente horas.

¿Qué dijo Lionel Messi por la Selección Argentina?

Tras lograr el paso a la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, el rosarino fue consultado por el compromiso contra La Vinotinto del próximo 4 de septiembre.

En conversación con la transmisión oficial, Messi sostuvo: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias".

"No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia", agregó.

El delantero de 38 años recalcó que dicho cotejo "lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención".

Luego de enfrentar a Venezuela, La Albiceleste tendrá como desafíos oficiales el Finalissima, el Mundial 2026 y la Copa América, volviendo a jugar en casa un partido por los puntos recién el 2027.