Atenta La Roja: Las importantes figuras de Brasil que se perderán el partido por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Brasileña ya tiene su nómina para enfrentar a Chile por las Eliminatorias, partido en el que no contará con importantes figuras.

Carlo Ancelotti, entrenador del Scracth, optó por no convocar a varias estrellas en el cierre del proceso al Mundial 2026, al que ya están clasificados.

Esto le servirá al DT italiano para ver a algunos jugadores de buen rendimiento, como es el caso de Kaio Jorge (Cruzeiro), Joao Pedro (Chelsea) y Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo).

Neymar y Vinícius, dos de las grandes ausencias de Brasil

La principal ausencia de Brasil para el choque contra La Roja es Neymar, quien ha tenido altos y bajos tras retornar a principios de año al Santos.

El delantero del Santos, que no juega desde octubre del 2023 con La Canarinha, no forma parte de la lista producto de una lesión.

Al atacante se suma Vinícius Jr, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, Rodrygo y Endrick, todos pertenecientes al Real Madrid.

Por último, el arquero Ederson tampoco fue considerado en medio de rumores de su salida del Manchester City.

Brasil actualmente está en el tercer puesto de las Eliminatorias con 25 puntos. En la doble fecha que se aproxima, los pentacampeones se medirán a Chile el 4 de septiembre y a Bolivia el 9 del mismo mes.