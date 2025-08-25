Sin Neymar ni Vinícius: La nómina de Brasil para los partidos ante Chile y Bolivia por Eliminatorias - Chilevisión

Carlo Ancelotti optó por prescindir de algunas estrellas para el cierre del proceso al Mundial 2026. Estevao y Kaio Jorge son algunas de las novedades.
Lunes 25 de agosto de 2025 | 15:58
Brasil dio a conocer este lunes su nómina para el cierre de las Eliminatorias, donde se enfrentará a Chile y a Bolivia.
El entrenador del Scratch, Carlo Ancelotti, convocó a un total de 25 jugadores de cara a los encuentros que marcarán el cierre del camino al Mundial 2026.
El estratega italiano decidió no convocar a Vinícius Junior, suspendido para el choque contra La Roja, Rodrygo ni Neymar.
En el caso del ariete del Santos, una lesión le impidió tener su regreso a La Canarinha, por lo que se guardará para los amistosos de fin de año.
Entre las novedades están Estevao, quien ha sumado minutos en el Chelsea, y Kaio Jorge, atacante de gran rendimiento en el último tiempo en el Cruzeiro.
Otro de los nombres que llamó la atención son el defensa Douglas Santos y el delantero Richarlison.
CONVOCADOS! ✅— brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL
El partido de La Roja ante Brasil está programado para próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.
El compromiso se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.