 Sin Neymar ni Vinícius: La nómina de Brasil para los partidos ante Chile y Bolivia por Eliminatorias - Chilevisión
Sin Neymar ni Vinícius: La nómina de Brasil para los partidos ante Chile y Bolivia por Eliminatorias

Carlo Ancelotti optó por prescindir de algunas estrellas para el cierre del proceso al Mundial 2026. Estevao y Kaio Jorge son algunas de las novedades.

Lunes 25 de agosto de 2025 | 15:58

Brasil dio a conocer este lunes su nómina para el cierre de las Eliminatorias, donde se enfrentará a Chile y a Bolivia.

El entrenador del Scratch, Carlo Ancelotti, convocó a un total de 25 jugadores de cara a los encuentros que marcarán el cierre del camino al Mundial 2026.

El estratega italiano decidió no convocar a Vinícius Junior, suspendido para el choque contra La Roja, Rodrygo ni Neymar.

En el caso del ariete del Santos, una lesión le impidió tener su regreso a La Canarinha, por lo que se guardará para los amistosos de fin de año.

Entre las novedades están Estevao, quien ha sumado minutos en el Chelsea, y Kaio Jorge, atacante de gran rendimiento en el último tiempo en el Cruzeiro.

Otro de los nombres que llamó la atención son el defensa Douglas Santos y el delantero Richarlison.

¿Cuándo juegan Brasil y Chile por Eliminatorias?

El partido de La Roja ante Brasil está programado para próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.

El compromiso se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

