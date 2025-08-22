 Con sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para la doble fecha de Eliminatorias en septiembre - Chilevisión
Con sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para la doble fecha de Eliminatorias en septiembre

Ben Brereton, Ignacio Saavedra y Maximiliano Gutiérrez son algunos de los convocados en La Roja para el cierre de las Eliminatorias.

Viernes 22 de agosto de 2025 | 13:10

Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, donde se medirá a Brasil y Uruguay.

La lista es la primera de Nicolás Córdova y su staff, quienes se harán cargo de La Roja luego de la salida de Ricardo Gareca y que finalizarán el proceso al Mundial 2026 en el que nuestro país no tiene chances de clasificar.

El entrenador nacional ratificó la presencia de varios jugadores jóvenes, entre los que están los Sub 20 Emiliano Ramos, Ian Gárguez e Iván Román.

Otra de las sorpresas es Ignacio Saavedra, de buen rendimiento en el Sochi de Rusia, y Maximiliano Gutiérrez de Huachipato.

Además, se ratificó la ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y varios futbolistas de experiencia, lo que parece ser el fin definitivo de la Generación Dorada.

Nómina de la Selección Chilena para las fechas 17° y 18° de Eliminatorias

Arqueros:

  • Lawrence Vigoroux - Swansea City
  • Vicente Reyes - Peterborough United
  • Thomas Gillier - CF Montreal

Defensas:

  • Fabián Hormazábal - Universidad de Chile
  • Iván Román - Atlético Mineiro
  • Paulo Díaz - River Plate
  • Ian Garguez - Palestino
  • Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil
  • Guillermo Maripán - Torino
  • Gabriel Suazo - Sevilla
  • Matías Sepúlveda - Universidad de Chile
  • Esteban Matus - Audax Italiano

Volantes:

  • Felipe Loyola - Independiente
  • Ignacio Saavedra - Sochi de Rusia
  • César Pérez - Defensa y Justicia
  • Rodrigo Echeverría - León de México
  • Vicente Pizarro - Colo Colo
  • Luciano Cabral - Independiente
  • Javier Altamirano - Universidad de Chile

Delanteros:

  • Dario Osorio - Midtjylland
  • Gonzalo Tapia - Sao Paulo
  • Bruno Barticciotto - Santos Laguna
  • Lucas Cepeda - Colo Colo
  • Lucas Assadi - Universidad de Chile
  • Ben Brereton - Southampton
  • Emiliano Ramos - Everton
  • Alexander Aravena - Gremio
  • Maximiliano Gutiérrez - Huachipato

¿Cuándo juega Chile por Eliminatorias?

Chile jugará por las Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre, día en que se medirá como visitante a Brasil por la fecha 18° de las Eliminatorias.

Posteriormente, La Roja cerrará su camino recibiendo a Uruguay el 9 del mismo mes en el Estadio Nacional.

