Con sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para la doble fecha de Eliminatorias en septiembre - Chilevisión

Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, donde se medirá a Brasil y Uruguay.

La lista es la primera de Nicolás Córdova y su staff, quienes se harán cargo de La Roja luego de la salida de Ricardo Gareca y que finalizarán el proceso al Mundial 2026 en el que nuestro país no tiene chances de clasificar.

El entrenador nacional ratificó la presencia de varios jugadores jóvenes, entre los que están los Sub 20 Emiliano Ramos, Ian Gárguez e Iván Román.

Otra de las sorpresas es Ignacio Saavedra, de buen rendimiento en el Sochi de Rusia, y Maximiliano Gutiérrez de Huachipato.

Además, se ratificó la ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y varios futbolistas de experiencia, lo que parece ser el fin definitivo de la Generación Dorada.

Nómina de la Selección Chilena para las fechas 17° y 18° de Eliminatorias

Arqueros:

Lawrence Vigoroux - Swansea City

Vicente Reyes - Peterborough United

Thomas Gillier - CF Montreal

Defensas:

Fabián Hormazábal - Universidad de Chile

Iván Román - Atlético Mineiro

Paulo Díaz - River Plate

Ian Garguez - Palestino

Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil

Guillermo Maripán - Torino

Gabriel Suazo - Sevilla

Matías Sepúlveda - Universidad de Chile

Esteban Matus - Audax Italiano

Volantes:

Felipe Loyola - Independiente

Ignacio Saavedra - Sochi de Rusia

César Pérez - Defensa y Justicia

Rodrigo Echeverría - León de México

Vicente Pizarro - Colo Colo

Luciano Cabral - Independiente

Javier Altamirano - Universidad de Chile

Delanteros:

Dario Osorio - Midtjylland

Gonzalo Tapia - Sao Paulo

Bruno Barticciotto - Santos Laguna

Lucas Cepeda - Colo Colo

Lucas Assadi - Universidad de Chile

Ben Brereton - Southampton

Emiliano Ramos - Everton

Alexander Aravena - Gremio

Maximiliano Gutiérrez - Huachipato

¿Cuándo juega Chile por Eliminatorias?

Chile jugará por las Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre, día en que se medirá como visitante a Brasil por la fecha 18° de las Eliminatorias.

Posteriormente, La Roja cerrará su camino recibiendo a Uruguay el 9 del mismo mes en el Estadio Nacional.