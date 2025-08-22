Con sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para la doble fecha de Eliminatorias en septiembre - Chilevisión

Ben Brereton, Ignacio Saavedra y Maximiliano Gutiérrez son algunos de los convocados en La Roja para el cierre de las Eliminatorias.
Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, donde se medirá a Brasil y Uruguay.
La lista es la primera de Nicolás Córdova y su staff, quienes se harán cargo de La Roja luego de la salida de Ricardo Gareca y que finalizarán el proceso al Mundial 2026 en el que nuestro país no tiene chances de clasificar.
El entrenador nacional ratificó la presencia de varios jugadores jóvenes, entre los que están los Sub 20 Emiliano Ramos, Ian Gárguez e Iván Román.
Otra de las sorpresas es Ignacio Saavedra, de buen rendimiento en el Sochi de Rusia, y Maximiliano Gutiérrez de Huachipato.
Además, se ratificó la ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y varios futbolistas de experiencia, lo que parece ser el fin definitivo de la Generación Dorada.
Chile jugará por las Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre, día en que se medirá como visitante a Brasil por la fecha 18° de las Eliminatorias.
Posteriormente, La Roja cerrará su camino recibiendo a Uruguay el 9 del mismo mes en el Estadio Nacional.