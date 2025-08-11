Gabriel Suazo respalda el trabajo de Nicolás Córdova: “Fue uno de los DT que ha marcado mi carrera” - Chilevisión

Gabriel Suazo vive su primera aventura en el fútbol español. El zurdo dejó atrás su etapa en el Toulouse y empezó su periplo en el Sevilla.

A pocos días de que comience la temporada para el cuadro de Andalucía, el lateral no olvida a la Selección Chilena y se dio el tiempo de comentar la chance de que Nicolás Córdova sea el entrenador para el próximo proceso.

En entrevista con CHV Deportes, el defensa afirmó que no se mete en las decisiones sobre el futuro DT, pero aprovechó de entregar su opinión como un ex pupilo del otrora futbolista.

"Me tocó tenerlo como técnico en una Sub 20 y aprendí mucho de él. Fue uno de los técnicos que ha marcado mi carrera y me ha ayudado a crecer mucho como jugador", comentó.

"Le tengo muchísimo cariño, respeto y confío mucho en sus cualidades. Lo que decida después la dirigencia ya escapa de mis manos y de cualquier jugador, pero es un muy buen técnico y sea en la Selección o donde esté, estoy convencido que le va a ir increíble a él", agregó.

Gabriel Suazo y los amistosos de La Roja: "Uno siempre quiere estar"

Además, Suazo afirmó que pretende estar siempre con La Roja, incluidos los amistosos de fin de año una vez que culminen las Eliminatorias.

"La Selección siempre está. Estoy acá en Sevilla y mi prioridad hoy es acá porque para los partidos de Chile todavía falta, entonces mi mente y todo está puesto acá, en adaptarme bien y poder competir de la mejor forma", señaló.

El ex Colo Colo manifestó que es fundamental tener buen rendimiento para replicarlo en la escuadra nacional, insistiendo en que "soy uno de los que piensa que los jugadores que están bien tienen que ir a la Selección, da igual la edad".

"Si me preguntan a futuro, obviamente uno siempre quiere estar, incluso hoy que ya no tenemos chance de poder clasificar, aún así yo voy feliz y si me llaman a La Roja porque siempre quiero estar ahí", concluyó.