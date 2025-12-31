Previo a darle la bienvenida a su hija: El tierno gesto de Alexis Sánchez con niños en Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez vive una nueva etapa en su vida. Consagrado como pieza importante en el Sevilla, el tocopillano se pronunció por primera vez sobre su paternidad.

El tocopillano le dio la bienvenida a la hija que tuvo con Alexandra Litvinova, modelo rusa con la que inició una relación hace más de un año.

Antes de darle la bienvenida a su hija en redes sociales, Maravilla tuvo un noble gesto con un grupo de niños que acudió al entrenamiento de su actual club.

Alexis Sánchez regaló ropa del Sevilla a niños

El Nervionense dejó que un grupo de pequeños saludara a los futbolistas una vez finalizada la práctica de este martes, instancia en la que el chileno fue el más solicitado.

"Alexis, Alexis, Alexis", gritaban los fanáticos al delantero nacional, quien respondió: "Sí, amigo" y se acercó a saludar y firmar autógrafos.

Al notar que un niño le pidió una camiseta, Sánchez le dijo que en ese momento no la tenía, aunque lo premió dándole la chaqueta que ocupó en el entrenamiento.

El momento fue grabado y subido al Instagram del Sevilla, donde se valoró la actitud del goleador histórico de La Roja.

Mira el video acá