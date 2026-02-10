Anticipan abrupto fin de ciclo de Alexis Sánchez en el Sevilla: “Nadie da un euro...” - Chilevisión

El ciclo de Alexis Sánchez parece tener fecha de vencimiento. Si bien tuvo un prometedor arranque, en España aseguraron que la dirigencia no tiene en sus planes al tocopillano de cara a la sigueinte temporada.

Las lesiones, su caída en el rendimiento y la pobre campaña del club tienen a la dirigencia con la idea de hacer un brusco cambio, donde Maravilla no entraría en los planes.

De hecho, medios locales afirmaron que el ciclo del delantero chileno en el Nervionense está por terminar, lo que se replica con el otro experimentado refuerzo, César Azpilicueta.

Medio afirma que Alexis Sánchez no seguirá en el Sevilla

El Diario de Sevilla sostuvo este martes que Sánchez y Azpilicueta "no han sido fichajes que han dado la productividad que se esperaba de ellos, al menos hasta la fecha".

Pese a que rescató la labor de "liderazgo" del atacante nacional y algunos partidos destacados, como ante el Real Madrid en diciembre, el matutino apuntó que "el Sevilla no está para esperar a nadie".

En ese marco, señalaron que el propio Alexis tuvo que desmentir en conferencia de prensa una supuesta oferta del Inter de Porto Alegre.

"Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión", afirmaron.

Tras arribar a mediados del 2025 al conjunto español, el goleador histórico de La Roja ha disputado un total de 18 partidos en los que marcó 2 goles, ambos por LaLiga.