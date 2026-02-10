Chile Sub 17 vs Talleres de Córdoba: Cómo ver EN VIVO y GRATIS partido Torneo Jóvenes Promesas - Chilevisión

La Roja va por su segunda victoria en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas, chocando en esta oportunidad contra el anfitrión del certamen.
Martes 10 de febrero de 2026 | 11:33
La Selección Chilena Sub 17 sigue su camino en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas, enfrentando este martes a Talleres de Córdoba.
Por la fecha 2° del Grupo A, La Roja quiere seguir con su racha positiva tras dar el golpe y vencer a Argentina en su debut por el certamen.
El rival en esta ocasión es el anfitrión del torneo, quienes apuestan a hacerse fuertes de local y quedarse con la victoria.
El partido de Chile Sub 17 ante Talleres de Córdoba, válido por la fecha 2° del Torneo Jóvenes Promesas, será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes.
Además, la App MiCHV te llevará totalmente gratis este importante encuentro de manera online.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del combinado nacional juvenil, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso de La Roja contra la T inicia a las 17:10 horas de Chile de este martes 10 de febrero., disputándose en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli de Córdoba.