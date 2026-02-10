Chile Sub 17 vs Talleres de Córdoba: Cómo ver EN VIVO y GRATIS partido Torneo Jóvenes Promesas - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 sigue su camino en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas, enfrentando este martes a Talleres de Córdoba.

Por la fecha 2° del Grupo A, La Roja quiere seguir con su racha positiva tras dar el golpe y vencer a Argentina en su debut por el certamen.

El rival en esta ocasión es el anfitrión del torneo, quienes apuestan a hacerse fuertes de local y quedarse con la victoria.

Cómo ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Talleres de Córdoba

El partido de Chile Sub 17 ante Talleres de Córdoba, válido por la fecha 2° del Torneo Jóvenes Promesas, será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes.

Además, la App MiCHV te llevará totalmente gratis este importante encuentro de manera online.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Talleres GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del combinado nacional juvenil, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Horario del partido entre Chile Sub 17 y Talleres de Córdoba

El compromiso de La Roja contra la T inicia a las 17:10 horas de Chile de este martes 10 de febrero., disputándose en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli de Córdoba.