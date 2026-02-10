Empujones e insultos: Triunfo de Chile Sub 17 ante Argentina desafó furia de los trasandinos - Chilevisión

Un gran triunfo logró este lunes la Selección Chilena Sub 17, venciendo 2-1 a Argentina en su estreno por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas al que fue invitada.

La Roja se impuso con los goles de Joaquín Muñoz y Amaro Pérez, desatando la molestia del plantel trasandino que no soportó perder.

Apenas sonó el silbatazo final, jugadores de La Albiceleste encararon al árbitro y a algunos futbolistas del combinado nacional, desatando un tenso momento.

El tenso final de partido entre Chile Sub 17 y Argentina

Lamentablemente, los argentinos fueron a buscar a sus rivales y terminaron empujando y hasta pegando algunos manotazos.

La situación provocó que ambos cuerpos técnicos ingresaran a la cancha a calmar las aguas, la que no pasó a mayores producto de que los chilenos no cayeron en el juego.

Sin embargo, los trasandinos se fueron lanzando insultos mientras caminaban hacia los vestuarios, demostrando su molestia por la derrota.

En el ámbito deportivo, La Roja apuesta a tomar ritmo en este torneo que se juega en Córdoba y en el que forma parte del Grupo A junto a Argentina, Talleres (anfitrión), Venezuela y Perú.

