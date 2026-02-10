¡Lluvia de penales! Chile Sub 17 derrotó a Talleres de Córdova en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 continuó sumando alegrías y consiguió un nuevo triunfo en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas, esta vez frente a Talleres de Córdoba por 2-1.

En el duelo válido por la fecha 2° del Grupo A, el conjunto nacional tuvo que medirse frente al dueño de casa y organizador del certamen.

El conjunto nacional se puso en ventaja cuando el partido recién iniciaba, gracias a que aprovecharon un penal de la defensa de los trasandinos. Amaro Pérez fue el encargado de lanzar desde los 12 pasos y abrió la cuenta al minuto 4’.

En el segundo tiempo, Talleres de Córdoba encontró el empate también gracias a un penal que marcó Genaro Tolosa (6’).

Tan solo un minuto después una nueva falta en el área provocó un nuevo penal en favor de La Roja, el que terminó convirtiendo Bayron Barrera (7’) en el definitivo 2-1.

En su debut el equipo dirigido por Ariel Leporati, enfrentó a Argentina en un encuentro que terminó a empujones e insultos luego de la molestia de parte plantel de La Albiceleste tras la derrota.

El próximo desafío de La Roja Sub 17

El próximo desafío para la Selección Chilena Sub 17 será este miércoles 11 de febrero frente a la selección de Venezuela.

Fixture de La Roja Sub 17: