Amistoso de lujo: Chile se enfrentaría a España días antes de que arranque el Mundial 2026 - Chilevisión

Amistoso de lujo: Chile se enfrentaría a España días antes de que arranque el Mundial 2026

La Roja disputaría un encuentro de alto nivel frente a uno de los favoritos a quedarse con el Mundial. La sede escogida sería el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Martes 10 de febrero de 2026 | 16:17

La Selección Chilena tendría un amistoso de lujo antes de que comience el Mundial 2026. La Roja se enfrentaría nada menos que a España.

Según consignó Marca, el elenco Hispano buscaba un rival previo al debut en la cita planetaria, donde asoma como uno de los grandes favoritos.

En ese escenario, la federación habría llegado a un arreglo para medirse al combinado nacional, partido que se jugaría en México y que sería el último antes de afrontar el certamen.

¿Cuándo se jugaría el partido de Chile ante España?

De acuerdo al citado medio, el compromiso se disputaría el miércoles 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El cotejo sería tomado como una verdadera fiesta en la ciudad, apostando a repletar el recinto que cuenta con capacidad para 50 mil hinchas.

Anteriormente, España se mediría a un rival más accesible el 4 del mismo mes en su país, lo que serviría para despedirse de sus hinchas.

Fixture de España en el Mundial 2026

  • España vs Cabo Verde: Lunes 15 de junio
  • España vs Arabia Saudita: Domingo 21 de junio
  • Uruguay vs España: Viernes 26 de junio
