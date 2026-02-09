El inédito recuerdo de futbolista venezolano sobre Arturo Vidal: “Nunca me había pasado” - Chilevisión

Sorpresa causó la revelación de Gabriel Cichero, ex futbolista venezolano, sobre Arturo Vidal y un cruce que se dio con la Selección Chilena en la Copa América 2011.

La Vinotinto se impuso 2-1 por los cuartos de final de aquel torneo, dándole a La Roja un durísimo golpe en una cita en la que apostaba a llegar a instancias definitivas.

Precisamente, el gol de la victoria para los dirigidos por César Farías lo marcó el otrora defensa, quien dejó la actividad el 2020.

Gabriel Cichero desclasificó insólito momento con Arturo Vidal

En conversación con el podcast Simple VZLA, Cichero contó una particular anécdota sobre este encuentro que involucra al King.

"Yo marcaba a Vidal. Viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero", sostuvo.

El ex zaguero no se quedó ahí y continuó: "él sabe que yo soy un tipo criado en el campo, y que capaz lo agredía. Yo quedé con esa vena. Me decía: '¿Qué hago en esta situación?' Porque nunca me había pasado en mi carrera".

Sin embargo, su venganza fue más grande. "Me marcaba en el córner y le hago el gol. Ahí ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país, jaja", comentó.

El tanto del ex defensa, que en ese entonces militaba en Newell’s de Argentina, llegó a los 81 minutos y terminó sacando a La Roja de la Copa América 2011.