La publicación de Alexis Sánchez en medio de complejo momento del Sevilla: “Enfocado” - Chilevisión

En medio del mal momento del Sevilla, Alexis Sánchez se mostró optimista con una particular publicación en sus redes sociales.

Maravilla subió una historia a Instagram tras el entrenamiento de este jueves, escribiendo el mensaje "focused" (enfocado).

El tocopillano reapareció en la derrota 4-1 ante el Mallorca del pasado 2 de febrero, luego de perderse dos encuentros por una compleja lesión.

En lo que va de la temporada, el delantero chileno ha disputado 17 encuentros en total en los que convirtió 2 goles y entregó una asistencia.

Las 3 fechas fundamentales que se le vienen al Sevilla

Actualmente, el Sevilla ocupa el puesto 15° de la tabla de posiciones con 24 puntos, solamente dos unidades por encima del último club que desciende.

En ese escenario, el Nervionense afrontará tres partidos vitales en LaLiga contra el Girona, Alavés y el Getafe, todos ubicados muy cerca en el torneo.

Posteriormente, Sánchez, Gabriel Suazo y compañía tendrán nada menos que el clásico de Andalucía frente al Real Betis, programado para el fin de semana del 1 de marzo.