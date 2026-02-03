El sorpresivo destino de ex jugador de La Roja Sub 20: Se va a la tercera división de España - Chilevisión

Willy Chatiliez protagoniza uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de pases. El volante dejó el Huesca y fue anunciando en su nuevo club.

Se trata del FC Cartagena, elenco que actualmente milita en la Primera Federación de España, equivalente a la tercera división.

El zurdo fue cedido a préstamo en busca de sumar minutos, firmando un contrato que lo une a su nueva institución solamente hasta mitad de este 2026.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Willy Chatiliez busca tener rodaje en el FC Cartagena

La idea del mediocampista ofensivo es tener más rodaje, teniendo en cuenta que esta temporada ha jugado solamente 4 partidos con el Huesca en los que no anotó goles.

De esos cotejos, solamente fue titular en la derrota 4-2 ante el Osasuna por la Copa del Rey el 17 de diciembre pasado, disputando 71 minutos.

En su sitio oficial, el FC Cartagena destacó que Chatiliez "es un jugador ofensivo que se desenvuelve principalmente en la banda derecha, aunque puede hacerlo en cualquiera de las posiciones del frente de ataque".

"Es un jugador muy dinámico, rápido y que destaca por su capacidad para generar en el uno contra uno ante el rival, así como por su buen centro. Es un atacante zurdo, que se siente más cómodo jugando a pierna cambiada", agregaron.

De padre francés y madre chilena, el nacido en Santiago estuvo en el reciente Mundial Sub 20 de Chile 2025, instancia en la que La Roja alcanzó los octavos de final.

En dicha competencia, el puntero solamente apareció en los choques contra Nueva Zelanda y Japón por la fase de grupos.