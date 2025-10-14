La frustración de Willy Chatiliez tras eliminación de Chile del Mundial Sub 20: “Es una pena” - Chilevisión

Willy Chatiliez no ocultó su desazón tras la eliminación de Chile del Mundial Sub 20, donde solamente pudo jugar dos encuentros.

A una semana de la caída de La Roja ante México por los octavos de final, el jugador del Huesca de España reconoció que esperaba tener más minutos en la cita planetaria.

Si bien destacó que fue "una experiencia inolvidable" y agradeció el apoyo de los hinchas, apuntó que "en la cancha hubo muchas dificultades, tanto colectivas como individuales, sobre todo por minutos. Es una pena".

"Creo que hay cosas que un jugador no puede controlar todo, no puede tomar decisiones. Sentía que podía aportar mucho más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos", agregó.

Willy Chatiliez no ocultó su "decepción"

En entrevista el canal Kenotrotamundos, el volante ofensivo se refirió al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova.

"Es un poco una decepción por parte del cuerpo técnico, no es primera vez que me pasa, ya me pasó en el Sudamericano de haber salido con esa decepción de no haber jugado lo que uno esperaba. Que se repita otra vez, es una decepción muy grande", sostuvo.

Respecto a si pudo hablar en la interna, Chatiliez enfatizó en que "por desgracia ni siquiera intercambiamos palabras, creo que es más de ellos de acercarse al jugador y dar una explicación. Lamentablemente, ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra un poco el interés que tienen conmigo".

El zurdo fue titular solamente ante Japón por la fase de grupos, siendo reemplazado a los 58 minutos. Sobre dicho encuentro, el nacional señaló: "Salí triste de ese partido porque no salió como yo esperaba".

"Hay que aceptar que no salió como uno esperaba, pero así es el fútbol, el deporte. Hay que saber pasar página, lo hice y estaba preparado volver a recibir otra oportunidad, pero sin entender el por qué no la recibí", añadió.

Consultado sobre si la opción de estar en La Roja adulta, el futbolista aseguró que "uno quiere más. Creo que puedo dar más y aportar en esta selección. No dudo que si llego a la adulta puede ser una situación diferente".