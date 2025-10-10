 Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido

La Roja sumó una alegría al imponerse en el Clásico del Pacífico, partido que se jugó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 22:08

Çon un sufrido triunfo arrancó la Selección Chilena su nuevo proceso. La Roja se impuso 2-1 a Perú este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ben Brereton y un autogol le permitieron a los nacionales imponerse en casa, partido amistoso que fue comandado por el entrenador Sebastián Miranda.

El compromiso marcó el debut de Lautaro Millán, uno de los jugadores que tuvo un buen desempeño en el Mundial Sub 20.

