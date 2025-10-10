Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Çon un sufrido triunfo arrancó la Selección Chilena su nuevo proceso. La Roja se impuso 2-1 a Perú este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ben Brereton y un autogol le permitieron a los nacionales imponerse en casa, partido amistoso que fue comandado por el entrenador Sebastián Miranda.

El compromiso marcó el debut de Lautaro Millán, uno de los jugadores que tuvo un buen desempeño en el Mundial Sub 20.