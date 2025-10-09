Ya están los 8 mejores: Revisa las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 - Chilevisión

Los duelos de la ronda de los ocho mejores del certamen se jugarán este sábado 11 y domingo 12 de octubre.
Jueves 9 de octubre de 2025 | 22:34
Este jueves se completaron las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.
Marruecos se impuso por 2 a 1 a Corea del Sur y sigue siendo uno de los equipos revelación de esta edición. Por otro lado, Estados Unidos venció categóricamente por 3 a 0 a Italia y también se inscribió en la ronda de los ocho mejores.
Sábado 11 de octubre - España vs. Colombia (17:00 horas, estadio Fiscal de Talca)
Sábado 11 de octubre - México vs. Argentina (20:00 horas, estadio Nacional)
Domingo 12 de octubre - Estados Unidos vs Marruecos (17:00 horas, estadio El Teniente)
Domingo 12 de octubre - Noruega vs. Francia (20:00 horas, estadio Elías Figueroa Brander)