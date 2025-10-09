 Ya están los 8 mejores: Revisa las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 - Chilevisión
Ya están los 8 mejores: Revisa las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los duelos de la ronda de los ocho mejores del certamen se jugarán este sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Jueves 9 de octubre de 2025 | 22:34

Este jueves se completaron las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Marruecos se impuso por 2 a 1 a Corea del Sur y sigue siendo uno de los equipos revelación de esta edición. Por otro lado, Estados Unidos venció categóricamente por 3 a 0 a Italia y también se inscribió en la ronda de los ocho mejores.

Así se jugarán los cuartos de final

Sábado 11 de octubre -  España vs. Colombia  (17:00 horas, estadio Fiscal de Talca)

Sábado 11 de octubre - México vs. Argentina  (20:00 horas, estadio Nacional)

Domingo 12 de octubre - Estados Unidos vs Marruecos (17:00 horas, estadio El Teniente)

Domingo 12 de octubre - Noruega vs. Francia  (20:00 horas, estadio Elías Figueroa Brander)

