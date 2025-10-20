Empate en el primer lugar: La sorpresiva tabla de goleadores del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este domingo finalizó el Mundial Sub 20 de Chile 2025, el que consagró a Marruecos como el gran campeón al vencer 2-0 a Argentina.

Los Leones del Atlas se impusieron con un doblete de Yassir Zabiri, quien se consagró como la figura del último partido de la cita planetaria.

Los tantos del delantero no solamente le dieron un título histórico a su selección, sino que le permitieron meterse entre los máximos goleadores del torneo.

Mundial Sub 20 finaliza con 4 goleadores

El ariete africano llegó a las cinco dianas en el certamen, igualando a otros tres futbolistas que brillaron en las cuatro sedes.

Los que completaron el cuartero son el estadounidense Benjamín Cremaschi, el colombiano Néiser Villarreal y el francés Lucas Michal.

La lucha por la Bota de Oro tuvo al norteamericano imponiéndose, esto por tener más asistencias (2) en el Mundial Sub 20.