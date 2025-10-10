 Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú - Chilevisión
Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú

Ben Brereton y un autogol en el último minuto le dieron la victoria a La Roja, donde dos jugadores llamaron la atención de los hinchas.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 22:13

La Selección Chilena obtuvo un triunfo 2-1 ante Perú este viernes, iniciando con alegría el nuevo proceso al Mundial 2030.

Un autogol en el último minuto le permitió a La Roja quedarse con el Clásico del Pacífico, el que en esta ocasión se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El duelo contó con varios futbolistas que apuestan a comandar el combinado nacional de cara al futuro, donde hubo algunos que se robaron las miradas de los hinchas.

Lucas Cepeda y Fabián Hormazábal generan debate en hinchas chilenos

Algunos de los que generaron debate fueron Lucas Cepeda y Fabián Hormazábal, quienes fueron titulares en el choque frente a La Bicolor.

En el primer tiempo, ambos fueron criticados debido a que el gol de Perú llegó por ese sector, donde César Inga superó con gran facilidad al lateral de Universidad de Chile.

Sin embargo, en el complementó la situación cambió y el defensor llegó a lucirse con una gran acción personal que terminó en una chance de gol.

Mira los comentarios acá

