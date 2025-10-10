Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú - Chilevisión

La Selección Chilena obtuvo un triunfo 2-1 ante Perú este viernes, iniciando con alegría el nuevo proceso al Mundial 2030.

Un autogol en el último minuto le permitió a La Roja quedarse con el Clásico del Pacífico, el que en esta ocasión se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El duelo contó con varios futbolistas que apuestan a comandar el combinado nacional de cara al futuro, donde hubo algunos que se robaron las miradas de los hinchas.

Lucas Cepeda y Fabián Hormazábal generan debate en hinchas chilenos

Algunos de los que generaron debate fueron Lucas Cepeda y Fabián Hormazábal, quienes fueron titulares en el choque frente a La Bicolor.

En el primer tiempo, ambos fueron criticados debido a que el gol de Perú llegó por ese sector, donde César Inga superó con gran facilidad al lateral de Universidad de Chile.

Sin embargo, en el complementó la situación cambió y el defensor llegó a lucirse con una gran acción personal que terminó en una chance de gol.

Mira los comentarios acá

Díganle a César Inga que se saque del bolsillo a Cepeda y le devuelva la cintura a Hormazabal. Vaya padre. 23 añitos. Lo traigo @Cruzados #LosCruzados pic.twitter.com/sUMuhSr0jU — Papi Tagle 🇫🇮🇩🇪🇨🇱🖐️ (@TaglePapi) October 10, 2025

Como te va a hacer un gol un peruano que se llama Inga y que encima le gana todos los duelos a Cepeda... — Nico Santi 🦇 (@_Santiz_) October 10, 2025

cepeda vió el gol en HD — MICHAEL CLARKISTA DESDE EL 20/08/2025 (@mvticontreras) October 10, 2025

Que pena lo de Lucas Cepeda, era un gran proyecto de futbolista y se ha ido diluyendo con el pasar de los partidos.



Ojalá repunte pronto!!! — Piti Abril (@jose_abril) October 11, 2025

Retiraron a Hormazabal loco https://t.co/rNuVI4Mnge — FenomenoDelColo 34⭐️🏁 (@fenomenodelcolo) October 11, 2025

Cafu Hormazabal o estoy mal? Que nivel este 2do tiempo — Pato Gomez (@patitoaugusto) October 11, 2025