Chile reaccionó a tiempo ante Perú y logró una gran victoria en amistoso internacional - Chilevisión

Chile rescató una gran victoria contra Perú al ganar 2-1 este viernes en un amistoso internacional, partido disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La Roja apostaba a sumar una victoria en el inicio del proceso con miras al Mundial 2030, obteniendo una alegría sobre La Bicolor.

En el primer tiempo, el combinado nacional al menos tres ocasiones con Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda que se vieron bastante activos, aunque no hubo efectividad.

La escuadra del Rimac respondió con sus veloces delanteros y se puso en ventaja a los 40 con César Inga, quien se sacó la marca de Fabián Hormazábal y batió a Lawrence Vigouroux con un potente derechazo.

La Roja lo gana en la última

La tónica del duelo no cambió en el complemento, con los locales apretando y llegando a tener dos tiros en los palos.

La paridad se dio a los 63' por medio de Ben Brereton. El delantero del Derby County conectó un centro de Vicente Pizarro y puso fin a su racha de más de dos años sin marcar por La Roja.

Posteriormente, los dirigidos por Sebastián Miranda pudieron haberlo ganado con un cabezazo de Tapia que se fue por muy poco.

Un aspecto importante es que se dio el debut de Lautaron Millán, una de las figuras rescatables que disputó el Mundial Sub 20 con el conjunto nacional y que se inclinó por Chile a pesar de haber nacido en Argentina.

La victoria se logró a los 93' con una buena jugada personal de Maximiliano Gutiérrez que terminó siendo desviada por Matías Lazo, dándole una alegría a los jugadores que se ilusionan de cara al futuro.

¿Qué se viene para Chile?

El próximo desafío de La Roja será a mediados de noviembre, mes en el que afrontará otros dos amistosos ante Perú y Rusia en Sochi.