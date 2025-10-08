 Totalmente chilenizado: Lautaro Millán fue convocado para amistoso de La Roja ante Perú - Chilevisión
Totalmente chilenizado: Lautaro Millán fue convocado para amistoso de La Roja ante Perú

El volante de Independiente tomará el lugar de Lucas Assadi, quien se perderá el partido frente a La Bicolor por un cuadro viral.

Miércoles 8 de octubre de 2025 | 21:20

La Selección Chilena informó este viernes que Lautaro Millán fue convocado para el amistoso ante Perú, el que se jugará este viernes 10 de octubre.

El volante de Independiente terminó siendo nominado de urgencia por el cuerpo técnico, donde reemplazará a Lucas Assadi.

De acuerdo a lo comunicado por el cuerpo médico, el jugador de Universidad de Chile presentó un cuadro viral cuya recuperación excede los plazos del encuentro.

Cabe recordar que el mediocampista nacido en Argentina puede representar al país debido a que su padre es chileno, lo que le permitió estar en el Mundial Sub 20 en el que disputó 4 encuentros y anotó un gol.

Cambios en la nómina de Chile para enfrentar a Perú

Adicionalmente, el combinado nacional ratificó la baja de Iván Román por una lesión en su mano izquierda.

A raíz de esto, Ian Garguez (Palestino) y Agustín Arce (Deportes Limache), que vienen de jugar la cita planetaria juvenil, fueron llamados de cara al cotejo frente a La Bicolor.

El compromiso de La Roja está programado para el viernes 10 de octubre a las 20:00 horas.

